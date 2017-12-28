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Александр Захарченко не против создания батальонов из бывших военных ВСУ
Александр Захарченко, руководитель непризнанной Донецкой Народной Республики, признался, что в их батальонах присутствуют бывшие военнослужащие из ВСУ. Так главнокомандующий даже предложил названия новым формированиям.

Александр Захарченко не против создания батальонов из бывших военных ВСУ


При общении с War Gonzo Захарченко рассказал, что новые батальоны можно назвать как «Свободный Харьков», «Русская Хортица» и «За русский Днепропетровск».

Лидер ДНР утверждает, что украинским военным нужно говорить о том, что они не с теми ведут войну и убивают мирных жителей региона. Он согласился принять тех военнослужащих ВСУ, который поймут это и «развернут оружие» против действующей украинской власти.

Напомним, что недавно обе стороны конфликта согласились провести массовый обмен своими военнопленными, и это стало первым подобным мероприятиям с начала войны на Донбассе.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:20
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