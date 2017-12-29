Civilization VI вышла теперь на iPad

Компанией Aspyr Media на планшетах iPad выпущена Civilization VI. Пошаговая стратегия раньше была доступной исключительно на персональном компьютере. Игра поддерживает в данном случае iPad Air 2, iPad 2017 либо любые версии iPad Pro, на которых установлена iOS 11, а также выше. Данную стратегию на своё устройство можно загрузить бесплатно. Но пользователям будут доступны только первые шестьдесят ходов.Стоит отметить, что полная версия игрушки Civilization VI оценивается в $60. Разработчики в честь релиза сделали скидку. При этом обновить игрушку до полной версии до четвёртого января можно будет за тридцать долларов. Civilization VI на ПК вышла 21 октября прошлого года. Игра от критиков, а также пользователей получила высокие оценки.