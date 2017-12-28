Ольга Рапунцель боялась признать, что не может жить без Дмитрия Дмитренко

"Представляете, когда любимый дотрагивается до животика, доченька реагирует, начинает бить ножкой или ручкой. Я подумала, как сильно мечтаю, чтобы нас было трое, и хочу бесконечно ощущать его любовь", - добавила Рапунцель.

В данный момент Ольга счастлива, так как теперь имеет возможность быть рядом с Дмитрием, чего так долго добивался и супруг телевизионной звезды. При этом Рапунцель подчеркнула, что какое-то время ждала мужчину, способного заметить Дмитрия, и свято в это верила, но в глубине души понимала, что любит только одного парня, и это Дмитрий.Ольге, конечно, печально, что Дмитрия не было рядом во время первой половины её беременности, но сейчас самые прекрасные эмоции переполняют девушку так сильно, что былые невзгоды просто блекнут на фоне новых и по-настоящему удивительных событий.Как известно, вернуться на "Дом-2" Дмитрий Дмитренко смог благодаря проголосовавшим за такой разворот событий зрителям.