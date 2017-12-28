Фанаты хотят увидеть в новом клипе Ольги Бузовой на песню "WiFi" Тарасова и Гриценко

В итоге более 80% фанатов заявили, что очень хотят увидеть новое творение Ольги. И это значит, что в скором времени 31-летняя артистка порадует "своих людей" чем-то особенным.Подписчики в Instagram проявили креативность, порекомендовав пригласить на съёмки клипа экс-супруга Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова, а также участника телешоу "Дом-2" Романа Гриценко, который недавно расстроил Ольгу тем, что на протяжении трёх месяцев клялся в любви, а потом целовался с другой девушкой.Причём многие совершенно без шуток предлагают подобный вариант клипа, отмечая, что Гриценко, скорее всего, даже и уговаривать особо не придётся, а вот с полузащитником "Локомотива" придётся повозиться, ведь его может не отпустить Анастасия Костенко.А пока одинокая и успешная Ольга продолжает готовиться к новогодним выступлениям. Она рассказала, что Новый год отметит с любимой сестрой Анной, а затем все каникулы будет трудиться не покладая рук на различных корпоративах.