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Фанаты хотят увидеть в новом клипе Ольги Бузовой на песню "WiFi" Тарасова и Гриценко
Телеведущая и набирающая популярность певица Ольга Бузова поинтересовалась у поклонников, хотят ли они увидеть клип на её новую песню "WiFi".

В итоге более 80% фанатов заявили, что очень хотят увидеть новое творение Ольги. И это значит, что в скором времени 31-летняя артистка порадует "своих людей" чем-то особенным.

Фанаты хотят увидеть в новом клипе Ольги Бузовой на песню "WiFi" Тарасова и Гриценко

Подписчики в Instagram проявили креативность, порекомендовав пригласить на съёмки клипа экс-супруга Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова, а также участника телешоу "Дом-2" Романа Гриценко, который недавно расстроил Ольгу тем, что на протяжении трёх месяцев клялся в любви, а потом целовался с другой девушкой.

Причём многие совершенно без шуток предлагают подобный вариант клипа, отмечая, что Гриценко, скорее всего, даже и уговаривать особо не придётся, а вот с полузащитником "Локомотива" придётся повозиться, ведь его может не отпустить Анастасия Костенко.

А пока одинокая и успешная Ольга продолжает готовиться к новогодним выступлениям. Она рассказала, что Новый год отметит с любимой сестрой Анной, а затем все каникулы будет трудиться не покладая рук на различных корпоративах.

Фанаты хотят увидеть в новом клипе Ольги Бузовой на песню "WiFi" Тарасова и Гриценко
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:15
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