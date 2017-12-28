Большой кроссовер Alfa Romeo оснастят 400-сильным гибридным мотором

Кроссовер Alfa Romeo будет построен на растянутом шасси, на котором ранее были созданы модели Stelvio и Giulia. Под капотом автомобиля будет установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового мотора с турбонагнетателем и бортовой энергосистемой на 48 вольт. Общая мощность силового агрегата составляет до 400 лошадиных сил. Большой кроссовер с гибридной силовой установкой поступит в продажу не раньше 2020 года.А пока на рынке доступен кроссовер Alfa Romeo Stelvio в двух вариантах – один оснащён турбо-двигателем мощностью 280 лошадиных сил, а второй с твин-турбо мотором, генерирующим 510 лошадиных сил.