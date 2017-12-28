Большой кроссовер Alfa Romeo оснастят 400-сильным гибридным мотором
Новый флагманский кроссовер Alfa Romeo производители оснастят силовой установкой мощностью 400 лошадиных сил. На рынке кроссовер Alfa Romeo составит конкуренцию Audi Q7.
Кроссовер Alfa Romeo будет построен на растянутом шасси, на котором ранее были созданы модели Stelvio и Giulia. Под капотом автомобиля будет установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового мотора с турбонагнетателем и бортовой энергосистемой на 48 вольт. Общая мощность силового агрегата составляет до 400 лошадиных сил. Большой кроссовер с гибридной силовой установкой поступит в продажу не раньше 2020 года.
А пока на рынке доступен кроссовер Alfa Romeo Stelvio в двух вариантах – один оснащён турбо-двигателем мощностью 280 лошадиных сил, а второй с твин-турбо мотором, генерирующим 510 лошадиных сил.
Кроссовер Alfa Romeo будет построен на растянутом шасси, на котором ранее были созданы модели Stelvio и Giulia. Под капотом автомобиля будет установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового мотора с турбонагнетателем и бортовой энергосистемой на 48 вольт. Общая мощность силового агрегата составляет до 400 лошадиных сил. Большой кроссовер с гибридной силовой установкой поступит в продажу не раньше 2020 года.
А пока на рынке доступен кроссовер Alfa Romeo Stelvio в двух вариантах – один оснащён турбо-двигателем мощностью 280 лошадиных сил, а второй с твин-турбо мотором, генерирующим 510 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:50