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Садальский обвинил Сафронова в причастности к афере в деле Джигарханяна
Станислав Садальский, являющийся отечественным актером, обвинил Никаса Сафронова в участии в афере касательно дела Армена Джигарханяна.

Садальский обвинил Сафронова в причастности к афере в деле Джигарханяна

В ноябре этого года Джигарханян официально развёлся с Цымбалюк-Романовской. Актер обвинил Виталину в прослушке и умышленном хищении его собственности. Станислав Садальский уверен, что прямую причастность к афере касательно дела Джигарханян имеет отечественный художник Никас Сафронов.

Блогер считает, что деятель имеет отношение к покупке квартиры бывшей возлюбленной за “совсем малые деньги”. В соцсети Садальский упомянул о разговоре Сафронова с Виталиной. Садальский сообщил, что имеется даже запись диалога с Цымбалюк-Романовской, в котором она сказала «Никас — отдай долю квартиры Власовой». Но не все интернет-пользователи поняли, что Станислав имел в виду.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:31
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