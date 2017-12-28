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Виктор Медведчук считает, что обмен пленными не произошел бы без участия Владимира Путина
Представитель и руководитель движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук рассказал о том, что думает по поводу обмена пленными на Донбассе. Так политик отметил, что без участия Владимира Путина этого бы не случилось.

Виктор Медведчук считает, что обмен пленными не произошел бы без участия Владимира Путина


Напомним, что вчера между представителями киевской стороны и стороны ЛНР и ДНР прошел самый массовый обмен военнопленными. Таким образом, лидеры непризнанных республик передали Украине 73 человека, а с украинской стороны было отдано 165 и 73 военнослужащих соответственно. Медведчук также считает, что при проведении второй миссии по обмену пленными с украинской стороны может быть отдано 74 человека, а с другой – 29.

Украинский политик выделил особую роль Владимира Путина в этом вопросе. Он сказал, что руководитель Российской Федерации услышал то, о чем его просили, и потому смог убедить лидеров ДНР и ЛНР пойти навстречу, чтобы провести этот масштабный обмен пленными.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:00
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