Виктор Медведчук считает, что обмен пленными не произошел бы без участия Владимира Путина

Напомним, что вчера между представителями киевской стороны и стороны ЛНР и ДНР прошел самый массовый обмен военнопленными. Таким образом, лидеры непризнанных республик передали Украине 73 человека, а с украинской стороны было отдано 165 и 73 военнослужащих соответственно. Медведчук также считает, что при проведении второй миссии по обмену пленными с украинской стороны может быть отдано 74 человека, а с другой – 29.Украинский политик выделил особую роль Владимира Путина в этом вопросе. Он сказал, что руководитель Российской Федерации услышал то, о чем его просили, и потому смог убедить лидеров ДНР и ЛНР пойти навстречу, чтобы провести этот масштабный обмен пленными.