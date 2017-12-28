Для Великобритании 2017 год стал самым положительным в плане энергопроизводительности

Рост использования возобновляемых источников энергии позволил побить 13 рекордов в 2017 году. В июне впервые ветряная, ядерная и солнечная энергия превысила по объему угольную и газовую в Великобритании.С 2012 года Великобритания сократила выбросы углекислого газа в электроэнергетическом секторе, благодаря чему стала четвертой в списке чистых энергосистем в Европе и седьмой во всем мире.В апреле в Великобритании впервые после промышленной революции прошел 24-часовой период без использования угольной энергии.Правительство стремится к поэтапному отказу от угля к 2025 году в рамках усилий по сокращению выбросов парниковых газов в Великобритании в соответствии с юридическими обязательствами. Отдельные выводы из исследовательской группы по энергетике MyGridGB показывают, что возобновляемые источники энергии обеспечивают больше мощности, чем уголь, в 90% 2017 года.Британские ветряные электростанции произвели больше электроэнергии, чем угольные заводы в течение более 75% дней в этом году.Впервые стоимость оффшорной ветроэнергетики упала ниже цены ядерного топлива.