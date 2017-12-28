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Алена Водонаева и Алексей Косинус собираются посетить Новую Зеландию и Исландию
Алена Водонаева и её супруг Алексей Косинус с 1 января отправятся в путешествие, которое одновременно станет для них свадебным, ведь сразу после бракосочетания у них не получилось провести медовый месяц.

В своём Instagram бывшая участница телешоу "Дом-2" рассказала о важности путешествий и изучения чего-то нового. Тем не менее пока остаётся тайной то, куда супруги собираются отправиться в новогодние каникулы. Можно сказать определённо, что это будут какие-то теплые края, поскольку Водонаева сказала, что с собой берёт купальники.

Алена Водонаева и Алексей Косинус собираются посетить Новую Зеландию и Исландию

Семейная чета собирается в 2018 году, кроме того, посетить такие страны, как Новая Зеландия и Исландия.

А что касается первой остановки, то фолловерам пришлось вспоминать все самые популярные места, куда обычно ездят из холодной России в зимнюю пору. Так, назывались следующие страны и города: Мальдивские острова, Шри-Ланка, Дубай, Бали, Майами, Лос-Анджелес, Гавайские острова, Куба, где, кстати, недавно побывала коллега Водонаевой по телепроекту "Дом-2" Дарья Пынзарь.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:47
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