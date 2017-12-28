В МИД РФ назвали единственный план урегулирования вопросов по КНДР
Олег Бурмистров, который выступает в роли посла МИД РФ, рассказал, что единственным планом по урегулированию проблем с КНДР является создание единой российско-китайской «дорожной карты». При этом представитель заявил, что других оптимальных и реальных способов нет.
Бурмистров отметил, что проект «дорожной карты» является результатом совместных усилий представителей России и Китая. На данный момент план рассматривается участниками «шестистороннего» клуба.
Посол утверждает, что сейчас между Китаем и Россией по этому поводу нет никаких противоречий. Этот проект специалисты из российской стороны начали создавать еще зимой этого года и по такому случаю они полностью сверялись с китайским предложением. Сейчас рассматривается две инициативы – параллельное продвижение и «двойная заморозка».
Китайское предложение является более структурированным и детальным, поэтому в российском ведомстве намерены и дальше сотрудничать с Китаем по вопросам КНДР.
Бурмистров отметил, что проект «дорожной карты» является результатом совместных усилий представителей России и Китая. На данный момент план рассматривается участниками «шестистороннего» клуба.
Посол утверждает, что сейчас между Китаем и Россией по этому поводу нет никаких противоречий. Этот проект специалисты из российской стороны начали создавать еще зимой этого года и по такому случаю они полностью сверялись с китайским предложением. Сейчас рассматривается две инициативы – параллельное продвижение и «двойная заморозка».
Китайское предложение является более структурированным и детальным, поэтому в российском ведомстве намерены и дальше сотрудничать с Китаем по вопросам КНДР.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:00