В МИД РФ назвали единственный план урегулирования вопросов по КНДР

Бурмистров отметил, что проект «дорожной карты» является результатом совместных усилий представителей России и Китая. На данный момент план рассматривается участниками «шестистороннего» клуба.Посол утверждает, что сейчас между Китаем и Россией по этому поводу нет никаких противоречий. Этот проект специалисты из российской стороны начали создавать еще зимой этого года и по такому случаю они полностью сверялись с китайским предложением. Сейчас рассматривается две инициативы – параллельное продвижение и «двойная заморозка».Китайское предложение является более структурированным и детальным, поэтому в российском ведомстве намерены и дальше сотрудничать с Китаем по вопросам КНДР.