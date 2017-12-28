Перечислены новые опции для LADA Vesta 2018 года

В частности, у универсала LADA Vesta SW багажная дверь получит электропривод. Данная опция появится в автомобилях до конца 2018 года. Также автомобиль получит в информационно-развлекательной системе, она получит поддержку Apple CarPlay и Android Auto.Также представители «АвтоВАЗа» анонсировали появление рулевого колеса с подогревом и удалённым запуском двигателя. Однако эти функции появятся не ранее 2019 года. При этом в скором времени в автомобиле LADA Vesta появится кнопка зажигания мотора.Российские производители также подготавливают мобильное приложение LADA Connect, предназначенное для того чтобы дистанционно управлять центральным замком, проверять информацию о машине и многое другое.