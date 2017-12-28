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Перечислены новые опции для LADA Vesta 2018 года
Автомобиль LADA Vesta 2018 года будет оснащён новыми опциями. Об этом накануне сообщили представители российского автоконцерна «АвтоВАЗ».

Перечислены новые опции для LADA Vesta 2018 года


В частности, у универсала LADA Vesta SW багажная дверь получит электропривод. Данная опция появится в автомобилях до конца 2018 года. Также автомобиль получит в информационно-развлекательной системе, она получит поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Также представители «АвтоВАЗа» анонсировали появление рулевого колеса с подогревом и удалённым запуском двигателя. Однако эти функции появятся не ранее 2019 года. При этом в скором времени в автомобиле LADA Vesta появится кнопка зажигания мотора.

Российские производители также подготавливают мобильное приложение LADA Connect, предназначенное для того чтобы дистанционно управлять центральным замком, проверять информацию о машине и многое другое.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:30
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