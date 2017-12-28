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Xiaomi после насмешек над Apple скопировала функции iPhone X
Китайской компанией Xiaomi были скопированы жесты управления устройством iPhone X. Такой новый способ взаимодействия с современными смартфонами доступен для пользователей в бета-версии MIUI 9.

Xiaomi после насмешек над Apple скопировала функции iPhone X

Жесты в тестовой версии новой системы доступны на моделях серий Redmi 5 и Mi Mix. Для сворачивания приложения требуется провести пальцем вверх непосредственно с нижней грани сенсорного экрана. Чтобы вызывать многозадачность, требуется свайпнуть снизу экрана, задержав палец на секунду. Также пользователям стало доступно оперативное переключение между программами. Оно осуществляется смахиванием справа/слева к центру экрана. Аналогичные жесты управления применяются в iPhone X, потому что смартфон лишился Home-кнопки.

В Xiaomi в рамках презентации версии Mi Mix 2 пошутили касательно американской Apple и южнокорейской Samsung, показав в виде лиц смартфоны пользователей, борода и волосы которых символизируют рамки дисплея.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
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