Xiaomi после насмешек над Apple скопировала функции iPhone X

Жесты в тестовой версии новой системы доступны на моделях серий Redmi 5 и Mi Mix. Для сворачивания приложения требуется провести пальцем вверх непосредственно с нижней грани сенсорного экрана. Чтобы вызывать многозадачность, требуется свайпнуть снизу экрана, задержав палец на секунду. Также пользователям стало доступно оперативное переключение между программами. Оно осуществляется смахиванием справа/слева к центру экрана. Аналогичные жесты управления применяются в iPhone X, потому что смартфон лишился Home-кнопки.В Xiaomi в рамках презентации версии Mi Mix 2 пошутили касательно американской Apple и южнокорейской Samsung, показав в виде лиц смартфоны пользователей, борода и волосы которых символизируют рамки дисплея.