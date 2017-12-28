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2017 год – самый теплый в России за всю историю наблюдений
За всю историю наблюдений усредненная температура на территории Российской Федерации в 2017 году зафиксирована на самом высоком значении.

2017 год – самый теплый в России за всю историю наблюдений


Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, добавив, что зимы теплеют в России из года в год.

Заодно он спрогнозировал приятную снежную новогоднюю ночь в столице, поскольку несколько похолодает (от 0 до -1°), что и вызовет осадки в виде снега.

31 декабря тоже ожидаются небольшие осадки, но температура воздуха будет колебаться в положительном диапазоне – от одного до трех градусов выше нуля.

По всей территории России, напомним, температура воздуха в последние дни текущего года выше нормы на 8-10 градусов.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 21:10
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