2017 год – самый теплый в России за всю историю наблюдений

Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, добавив, что зимы теплеют в России из года в год.Заодно он спрогнозировал приятную снежную новогоднюю ночь в столице, поскольку несколько похолодает (от 0 до -1°), что и вызовет осадки в виде снега.31 декабря тоже ожидаются небольшие осадки, но температура воздуха будет колебаться в положительном диапазоне – от одного до трех градусов выше нуля.По всей территории России, напомним, температура воздуха в последние дни текущего года выше нормы на 8-10 градусов.