Виктория Романец согласна вернуться на "Дом-2" за 1,5 миллиона рублей

Вопрос возвращения той или иной звезды реалити-шоу "Дом-2" всегда висит в воздухе, даже если с момента ухода прошли годы. Поэтому неудивительно, что многие фанаты спрашивают Викторию Романец, являющуюся довольно яркой участницей телестройки, по поводу возможного возвращения.Такие вопросы 27-летняя брюнетка не игнорирует и честно признаётся, что её возвращение возможно только за достойный гонорар. 1,5 миллиона в месяц - та заработная плата, которая Викторию устроит. Кроме того, вместе с ней заселиться может её супруг Антон Гусев, за которого просит такую же сумму.Интернет-пользователи поразились расценками Романец, посчитав, что девушка уж слишком высокого мнения о себе. К тому же вряд ли организаторы "Дома-2" согласятся на такую сделку, так как выглядит она для них не очень привлекательно.Виктория Романец покинула проект в мае 2016 года, начал реализовывать себя вне периметра, и делает это весьма успешно.