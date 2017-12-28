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Виктория Романец согласна вернуться на "Дом-2" за 1,5 миллиона рублей
Бывшая участница "Дома-2" Виктория Романец заявила, что может вернуться на скандальный телепроект, если её зарплата будет определена на отметке не ниже 1,5 миллиона рублей.

Вопрос возвращения той или иной звезды реалити-шоу "Дом-2" всегда висит в воздухе, даже если с момента ухода прошли годы. Поэтому неудивительно, что многие фанаты спрашивают Викторию Романец, являющуюся довольно яркой участницей телестройки, по поводу возможного возвращения.

Виктория Романец согласна вернуться на "Дом-2" за 1,5 миллиона рублей

Такие вопросы 27-летняя брюнетка не игнорирует и честно признаётся, что её возвращение возможно только за достойный гонорар. 1,5 миллиона в месяц - та заработная плата, которая Викторию устроит. Кроме того, вместе с ней заселиться может её супруг Антон Гусев, за которого просит такую же сумму.

Интернет-пользователи поразились расценками Романец, посчитав, что девушка уж слишком высокого мнения о себе. К тому же вряд ли организаторы "Дома-2" согласятся на такую сделку, так как выглядит она для них не очень привлекательно.

Виктория Романец покинула проект в мае 2016 года, начал реализовывать себя вне периметра, и делает это весьма успешно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:29
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