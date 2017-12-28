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Названа стоимость путевок в Египет для жителей России
Заместитель руководителя Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль сообщает, что стоимость путевок для жителей России будет начинаться с отметки в 650 долларов. Также представители обеих стран будут решать вопрос прямого авиасообщения.

Названа стоимость путевок в Египет для жителей России


По словам Хелиля, за стоимость 650 долларов российского туриста разместят в четырехзвездочном отеле на 7 дней. При этом в оплату входит также и трансфер из Москвы до Каира.

Касательно темы создания прямого чартерного сообщения между городами России и курортными центрами Египта обсуждения начнутся уже в середине будущей весны. Под этими центрами подразумеваются такие населенные пункты как Хургада и Шар-эль-Шейх.

Стоит также напомнить, что билеты для российских туристов в Египет должны начать продавать после завершения зимних праздников. С 1 февраля Москва и Каир вновь воссоединятся прямым авиасообщением.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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