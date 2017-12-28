Бинбанк помогает микробизнесу с приемом карточных платежей

В банке опубликовали статистику роста сегмента эквайринга (приема платежей по банковским картам) у мелких торговых точек. По данным четвертого квартала среднемесячный оборот в этом сегменте достиг суммы в 500 миллионов рублей. При этом за аналогичный период прошлого года сумма была в посотни раз меньше - не достигая и 10 миллионов рублей. В целом же объемы Бинбанка по приему к оплате карт составил 40 миллиардов рублей в четвертом квартале уходящего года.Столь высокий рост представители банка связывают с запущенным ими ранее проектом «БИН-GO». Данный проект направлен на облегчение процесса открытия услуги эквайринга. И сегодня для того, чтобы сделать это, вовсе не обязательно приходить в офис банка, а перечень необходимых бумаг ограничивается всего лишь двумя документами. Через неделю после подачи заявки предприниматель получает POS-терминал, приобрести который можно в рассрочку на квартал или год. Тариф, стоит отметить, весьма привлекателен, 1,35-1,85 процентов, ну а при открытии в Бинбанке нового расчетного счета тариф и вовсе не превышает полтора процента.На данный момент число клиентов эквайринга от Бинбанка составляет 3500 торговых точек, и каждый месяц это количество увеличивается на 500. Число активных POS-терминалов сейчас составляет 27 000, однако к 2020 году их планирует увеличить до 100 000 во всех российских регионах.При этом на данный момент POS-терминалы банка принимают к оплате и карты American Express. Это, как считает директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов, позволит сделать данные терминалы интересными для игроков гостинично-ресторанного рынка. И за счет них оборот Бинбанка по эквайрингу может увеличиться на 10 процентов в следующем году.Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич отмечает, что объемы оплаты за товары и услуги банковскими картами будут расти весьма быстро. В долгосрочной перспективе оплата картами, по словам аналитика, может выйти на первое место по отношению к оплате наличными. Связано это с большим удобством и защищенностью подобных способов оплаты.Также аналитик отметил, что рост сей будет ускоряться, в том числе и за счет пользователей банковских карт в периферии, где пока данный способ оплаты используется меньше, чем в больших городах. При этом увеличение объемов эквайринга произойдет и по причине роста популярности мобильных приложений, помогающих превратить телефон в платежное средство.