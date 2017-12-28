Священник РПЦ сравнил Урганта с Петросяном

Священник РПЦ резко высказался в адрес Ивана Урганта. В программе шоумена появилась новая передача "Телеканал СПА", которая пародирует телеканал "Спас". На данном канале очень часто выступают церковные деятели, также контект телеканала в основном пропагандирует семейные ценности.По мнению священника, в сегодняшнем обществе у людей нет никаких ценностей. Вернее, разговоры о них ведутся, но на деле их нет. Урганта протоиерей сравнил с Петросяном, а их деятельность, по мнению священнослужителя, не обогащает. Настоящим юмором он называет произведения Гоголя, Салтыкова-Щедрина, а также Чехова.