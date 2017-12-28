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Сергей Захарьяш и Лилия Четрару опять разругались из-за денег и теперь живут в разных комнатах
Сергей Захарьяш и Лилия Четрару, которые ещё совсем недавно говорили, что больше не будут поднимать финансовые вопросы, опять поссорились, и именно из-за денег.

К слову, на этот раз молодые люди не просто разругались, но и расстались. Лилия так сильно разозлилась на своего кавалера, начавшего опять учить её правильной трате, что покинула комнату, где сожительствовала с ним. Сергей остался один, и теперь у молодого человека будет время подумать о будущем.

Сергей Захарьяш и Лилия Четрару опять разругались из-за денег и теперь живут в разных комнатах

В блоге Захарьяш написал, что хочет в одиночку разобраться в ситуации, которая не устраивает ни его, ни Четрару. Парень не уверен, что им стоит продолжать роман, но очередное воссоединение скидывать с счетов Сергей тоже не собирается, прекрасно понимая, что всё может быть.

"В очередной раз мы не смогли договориться с Лилей по поводу финансов, что в итоге привело к затяжному конфликту, а потом Лиля забрала вещи и выселилась из комнаты. На данный момент я взял паузу в отношениях, и хотел бы обдумать своё дальнейшее будущее", - написал Захарьяш.

До этого Лилия и Сергей заявили, что у них есть методика, с помощью который у них, скорее всего, больше не будет конфликтов из-за вопросов, связанных с деньгами.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:17
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