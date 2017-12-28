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Посетители "Диснейленда" были эвакуированы из-за аварии
Руководство "Диснейленда" в Калифорнии было вынуждено эвакуировать посетителей из-за аварии. Сбой в работе энергосистемы привёл к обесточиванию некоторых зон парка развлечений.

Посетители парка развлечений "Диснейленд" были вынуждены покинуть его из-за аварии. По словам очевидцев, туристы, находившиеся в момент обесточивания на аттракционе "Маленький мир," были вынуждены просидеть в темноте до прибытия персонала 25 минут. Сбой в работе энергосистемы привёл к обесточиванию некоторых зон парка, а также монорельс, пролегающих по всей территории.

Посетители "Диснейленда" были эвакуированы из-за аварии


Сотрудники "Диснейленда" сообщают об обесточивании 10 каруселей, остальные аттракционы также не могут функционировать без использования монорельс, поэтому было принято решение об эвакуации посетителей. Через несколько часов неисправность трансформатора была устранена, а парк вновь был открыт для посещения.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:20
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