Volkswagen готовит две новые модификации кроссоверов Atlas и Tiguan Allspace

В частности, полноразмерный семиместный кроссовер Volkswagen Atlas немецкие производители планируют начать выпускать в купеобразном кузове, который рассчитан на пять мест. Также двух сидений может лишиться и автомобиль Volkswagen Tiguan Allspace, его стандартная модель в последнем поколении представляет собой удлинённый вариант, рассчитанный на семь мест.Отмечается, что данную информацию подтвердили представители Volkswagen. В частности, о новых модификациях сообщил Хайнрих Вобкен – руководитель североамериканского подразделения немецкого бренда. Однако господин Вобкен не рассказал о том, кода именно новые модификации Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan Allspace появятся в продаже.