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Volkswagen готовит две новые модификации кроссоверов Atlas и Tiguan Allspace
В компании Volkswagen намерены увеличить количество модификаций кроссоверов Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan Allspace. О планах Volkswagen накануне сообщило издание Automotive News.

Volkswagen готовит две новые модификации кроссоверов Atlas и Tiguan Allspace


В частности, полноразмерный семиместный кроссовер Volkswagen Atlas немецкие производители планируют начать выпускать в купеобразном кузове, который рассчитан на пять мест. Также двух сидений может лишиться и автомобиль Volkswagen Tiguan Allspace, его стандартная модель в последнем поколении представляет собой удлинённый вариант, рассчитанный на семь мест.

Отмечается, что данную информацию подтвердили представители Volkswagen. В частности, о новых модификациях сообщил Хайнрих Вобкен – руководитель североамериканского подразделения немецкого бренда. Однако господин Вобкен не рассказал о том, кода именно новые модификации Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan Allspace появятся в продаже.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:50
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