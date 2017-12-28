Юлия Барановская выступила в Большом театре

Телеведущая отметила, что после выступления на сцене Большого театра - это невероятное чувство. За тот вечер она поблагодарила Сергея Филина за приглашение, своего друга Сашу, который откликнулся и отработал с ней на 1 000 процентов, всем артистам и хореографам.Фолловеры отметили, что они очень любят её творчество. Одна подписчица заявила, что раньше она не была поклонницей Юлии Барановской, но постепенно стала восхищаться и вдохновляться её примером. Публикация теледивы в течение двух часов сумела собрать более 10 тысяч лайков и множество восхитительных комментариев.