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Юлия Барановская выступила в Большом театре
Юлия Барановская поведала фолловерам о своем выходе на сцену Большого театра. К посту она прикрепила соответствующий снимок из культурного учреждения.

Юлия Барановская выступила в Большом театре

Телеведущая отметила, что после выступления на сцене Большого театра - это невероятное чувство. За тот вечер она поблагодарила Сергея Филина за приглашение, своего друга Сашу, который откликнулся и отработал с ней на 1 000 процентов, всем артистам и хореографам.

Фолловеры отметили, что они очень любят её творчество. Одна подписчица заявила, что раньше она не была поклонницей Юлии Барановской, но постепенно стала восхищаться и вдохновляться её примером. Публикация теледивы в течение двух часов сумела собрать более 10 тысяч лайков и множество восхитительных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:25
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