Американские эксперты составили список худших фильмов года

Первая строчка рейтинга досталась фильму под названием 9/11. Сюжет ленты повествует о пяти людях, которые застряли в лифте одного из зданий Всемирного торгового центра в день, когда случилась известная трагедия. Второе место отдали фильму «Валериан и город тысячи планет». Самый дорогой фильм французского кинематографа может претендовать на «Золотую малину». Тройку лидеров замыкает картина «Книга Генри». Сюжет рассказывает о матери и ее двух сыновьях, один из которых является маленьким гением. Критики отмечают непонятное смешивание жанров в работе.Четвертая позиция оказалась занята фильмом-катастрофой «Геошторм». За ним идет кинокартина под названием «Мумия». В следующей пятерке разместились такие фильмы как «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли, многообещающий кинокомикс «Лига справедливости», комедийный боевик «Спасатели Малибу», а также «Королева пустыни» и «В гостях у Элис».