Интернет-пользователи поразились дешёвыми подарками Антона Гусева для своего сына
Бывший участник реалити-шоу "Дома-2" Антон Гусев опубликовал в Instagram Stories видеозапись, на которой его сын Даниэль вынимает из мешка подготовленные новогодние подарки.
Хейтеры оказались шокированы тем, какие подарки Антон решил подарить своему единственному наследнику. Ранее Гусев рассказывал, что его ежемесячная зарплата составляет более 300 тысяч рублей, но подарки в заветном мешочке от Деда Мороза оказались отнюдь не "царские".
Так, ребёнок получил в подарок на Новый год от отца раскраски, букварь, конфеты и ещё пару книг. Как считают интернет-пользователи, мальчик откровенно разочаровался увиденным. А самого Гусева подвергли жесточайшей критике за жадность.
Фолловеры начали перечислять, что надо было подарить 5-летнему мальчику, вместо букваря. Известно, что мальчик любит футбол, поэтому лучше было бы ему презентовать хороший мяч. Кроме того, ребёнка мог порадовать конструктор "Лего".
Интернет-пользователи пришли к выводу, что Гусев больше заботится о себе, чем о сыне. А что касается подарков, то экс-участник телешоу "Дом-2" сделал это просто для "галочки".
Хейтеры оказались шокированы тем, какие подарки Антон решил подарить своему единственному наследнику. Ранее Гусев рассказывал, что его ежемесячная зарплата составляет более 300 тысяч рублей, но подарки в заветном мешочке от Деда Мороза оказались отнюдь не "царские".
Так, ребёнок получил в подарок на Новый год от отца раскраски, букварь, конфеты и ещё пару книг. Как считают интернет-пользователи, мальчик откровенно разочаровался увиденным. А самого Гусева подвергли жесточайшей критике за жадность.
Фолловеры начали перечислять, что надо было подарить 5-летнему мальчику, вместо букваря. Известно, что мальчик любит футбол, поэтому лучше было бы ему презентовать хороший мяч. Кроме того, ребёнка мог порадовать конструктор "Лего".
Интернет-пользователи пришли к выводу, что Гусев больше заботится о себе, чем о сыне. А что касается подарков, то экс-участник телешоу "Дом-2" сделал это просто для "галочки".