Дегтярев: Мундиаль в России станет чемпионатом гостеприимства
Руководитель комитета ГД РФ по физкультуре, туризму и молодежи Михаил Дегтярев убежден, что будущий Мундиаль станет для России чемпионатом гостеприимства. Согласно статистическим данным, заявки на посещение ЧМ-2018 подали примерно 1,5 млн иностранных граждан.
На заседании координационного комитета по подготовке к ЧМ-2018 года Дегтярев подчеркнул, что 53% поданных заявок на приобретение билетов на матчи российского мундиаля принадлежат гражданам РФ. Остальные заявки были созданы иностранными гражданами, цитирует слова чиновника портал РИА Новости.
Примерно 1,5 млн гостей могут посетить Россию в период проведения Кубка мира. Это только данные по численности туристов, планирующих побывать на стадионах. Кроме того, в России активно развивается волонтерское движение, когда оргкомитет ЧМ-2018 получил порядка 50 тыс. заявлений от желающих стать добровольцами, хотя доступных вакансий значительно меньше.
На заседании координационного комитета по подготовке к ЧМ-2018 года Дегтярев подчеркнул, что 53% поданных заявок на приобретение билетов на матчи российского мундиаля принадлежат гражданам РФ. Остальные заявки были созданы иностранными гражданами, цитирует слова чиновника портал РИА Новости.
Примерно 1,5 млн гостей могут посетить Россию в период проведения Кубка мира. Это только данные по численности туристов, планирующих побывать на стадионах. Кроме того, в России активно развивается волонтерское движение, когда оргкомитет ЧМ-2018 получил порядка 50 тыс. заявлений от желающих стать добровольцами, хотя доступных вакансий значительно меньше.
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:50