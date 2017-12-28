АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017

Дегтярев: Мундиаль в России станет чемпионатом гостеприимства
Руководитель комитета ГД РФ по физкультуре, туризму и молодежи Михаил Дегтярев убежден, что будущий Мундиаль станет для России чемпионатом гостеприимства. Согласно статистическим данным, заявки на посещение ЧМ-2018 подали примерно 1,5 млн иностранных граждан.

Дегтярев: Мундиаль в России станет чемпионатом гостеприимства


На заседании координационного комитета по подготовке к ЧМ-2018 года Дегтярев подчеркнул, что 53% поданных заявок на приобретение билетов на матчи российского мундиаля принадлежат гражданам РФ. Остальные заявки были созданы иностранными гражданами, цитирует слова чиновника портал РИА Новости.

Примерно 1,5 млн гостей могут посетить Россию в период проведения Кубка мира. Это только данные по численности туристов, планирующих побывать на стадионах. Кроме того, в России активно развивается волонтерское движение, когда оргкомитет ЧМ-2018 получил порядка 50 тыс. заявлений от желающих стать добровольцами, хотя доступных вакансий значительно меньше.
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На российском рынке рекордно снизилась цена
«Игра престолов» - самый скачиваемый сериал среди
Samsung Galaxy S9 получит разъем для наушников
В Китае обнаружили яйца динозавров в возрасте
Windows 10 получила функцию очистки памяти
Учёные: Черствость мальчиков объясняется
Просмотреть все новости