Дегтярев: Мундиаль в России станет чемпионатом гостеприимства

На заседании координационного комитета по подготовке к ЧМ-2018 года Дегтярев подчеркнул, что 53% поданных заявок на приобретение билетов на матчи российского мундиаля принадлежат гражданам РФ. Остальные заявки были созданы иностранными гражданами, цитирует слова чиновника портал РИА Новости.Примерно 1,5 млн гостей могут посетить Россию в период проведения Кубка мира. Это только данные по численности туристов, планирующих побывать на стадионах. Кроме того, в России активно развивается волонтерское движение, когда оргкомитет ЧМ-2018 получил порядка 50 тыс. заявлений от желающих стать добровольцами, хотя доступных вакансий значительно меньше.