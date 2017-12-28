Власти Нью-Йорка призвали горожан не выходить на улицу при -8

В Нью-Йорке, по мнению властей, наступили страшные холода. Резкое похолодание до -8 градусов привело к тому, что мэр обратился к горожанам с просьбой не выходить на улицу без надобности. Также чиновник посоветовал завести животных домой, а также проверить всё ли хорошо у соседей.Российские пользователи бурно отреагировали на такую заботу властей Нью-Йорка, посчитавших -8 аномальной температурой. Некоторые отметили, что в России -40 не является уважительной причиной для прогула работы.