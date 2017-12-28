АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017

Власти Нью-Йорка призвали горожан не выходить на улицу при -8
Власти Нью-Йорка обеспокоились благополучием горожан. Мэр города на своей страничке в Twitter сообщил, что наступили сильные холода, поэтому людям стоит не выходить без надобности на улицу. На самом деле, термометры в Нью-Йорке показывают всего -8.

В Нью-Йорке, по мнению властей, наступили страшные холода. Резкое похолодание до -8 градусов привело к тому, что мэр обратился к горожанам с просьбой не выходить на улицу без надобности. Также чиновник посоветовал завести животных домой, а также проверить всё ли хорошо у соседей.

Власти Нью-Йорка призвали горожан не выходить на улицу при -8


Российские пользователи бурно отреагировали на такую заботу властей Нью-Йорка, посчитавших -8 аномальной температурой. Некоторые отметили, что в России -40 не является уважительной причиной для прогула работы.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:29
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На российском рынке рекордно снизилась цена
«Игра престолов» - самый скачиваемый сериал среди
Samsung Galaxy S9 получит разъем для наушников
В Китае обнаружили яйца динозавров в возрасте
Windows 10 получила функцию очистки памяти
Учёные: Черствость мальчиков объясняется
Просмотреть все новости