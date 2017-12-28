Власти Нью-Йорка призвали горожан не выходить на улицу при -8
Власти Нью-Йорка обеспокоились благополучием горожан. Мэр города на своей страничке в Twitter сообщил, что наступили сильные холода, поэтому людям стоит не выходить без надобности на улицу. На самом деле, термометры в Нью-Йорке показывают всего -8.
В Нью-Йорке, по мнению властей, наступили страшные холода. Резкое похолодание до -8 градусов привело к тому, что мэр обратился к горожанам с просьбой не выходить на улицу без надобности. Также чиновник посоветовал завести животных домой, а также проверить всё ли хорошо у соседей.
Российские пользователи бурно отреагировали на такую заботу властей Нью-Йорка, посчитавших -8 аномальной температурой. Некоторые отметили, что в России -40 не является уважительной причиной для прогула работы.
В Нью-Йорке, по мнению властей, наступили страшные холода. Резкое похолодание до -8 градусов привело к тому, что мэр обратился к горожанам с просьбой не выходить на улицу без надобности. Также чиновник посоветовал завести животных домой, а также проверить всё ли хорошо у соседей.
Российские пользователи бурно отреагировали на такую заботу властей Нью-Йорка, посчитавших -8 аномальной температурой. Некоторые отметили, что в России -40 не является уважительной причиной для прогула работы.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:29