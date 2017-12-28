Россия возведет на Кубе две обсерватории
По данным Cubadebate, Россия выделит деньги на строительство двух современных обсерваторий, которые оснастят телескопами для изучения дальних космических объектов. Предполагается, что аппараты будут полностью автоматическими.
На данный момент будущего месторасположения этих зданий пока никто не знает. Тем не менее, уже известно, что наземные телескопы обсерваторий будут также следить за метеоритами и различными обломками в виде космического мусора.
Журналисты издания отмечают, что данный проект обсуждали в конце прошедшего лета во время московской встречи представителей Кубы и России. Также в Гаване эту тему обсуждали сотрудники Института геофизики и астрономии Кубы и Института астрономии Российской академии наук.
Руководитель Института геофизики и астрономии Марта Родригес сказала, что российско-кубинская группа уже провела необходимое изучение особенности климата и метеорологических условий Кубы, чтобы расположить обсерватории в самых подходящих местах.
На данный момент будущего месторасположения этих зданий пока никто не знает. Тем не менее, уже известно, что наземные телескопы обсерваторий будут также следить за метеоритами и различными обломками в виде космического мусора.
Журналисты издания отмечают, что данный проект обсуждали в конце прошедшего лета во время московской встречи представителей Кубы и России. Также в Гаване эту тему обсуждали сотрудники Института геофизики и астрономии Кубы и Института астрономии Российской академии наук.
Руководитель Института геофизики и астрономии Марта Родригес сказала, что российско-кубинская группа уже провела необходимое изучение особенности климата и метеорологических условий Кубы, чтобы расположить обсерватории в самых подходящих местах.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:40