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Шнуров написал стих о предновогодней погоде
Сергей Шнуров, являющийся фронтменом коллектива «Ленинград», написал стих о предновогодней погоде. Соответствующий пост певец обнародовал в своем микроблоге Instagram.

Шнуров написал стих о предновогодней погоде

Шнуров в своем стихе выразил, что этой зимой не надо надевать обе перчатки, а новогодние картинки рисуют игры в лужах. Исполнитель песен констатирует, что в столице жить стало «теплее».

«Хайпа много, мало свега из воды не слепишь ком. Умоляем, - дайте снега, как Навальный Избирком» - пишет Шнуров. Пост певца за один час сумел собрать около 42 тысяч лайков и 210 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:16
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