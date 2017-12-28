Шнуров написал стих о предновогодней погоде

Шнуров в своем стихе выразил, что этой зимой не надо надевать обе перчатки, а новогодние картинки рисуют игры в лужах. Исполнитель песен констатирует, что в столице жить стало «теплее».«Хайпа много, мало свега из воды не слепишь ком. Умоляем, - дайте снега, как Навальный Избирком» - пишет Шнуров. Пост певца за один час сумел собрать около 42 тысяч лайков и 210 комментариев.