Apple уменьшила долю рынка смартфонов в III квартале

Информация приведена за 3 квартал текущего года. Это оказалась на ¼ меньше показателей трех предыдущих месяцев. По мнению экспертов аналитической развивающейся корпорации Counterpoint Research, уменьшение объемов продаж американского бренда является результатом изменения общей сложившейся ситуации в рамках мирового рынка.В свою очередь Apple с рынка вытесняют китайские, южнокорейские производители, предлагающие покупателям дешевые смартфоны аналогичного качества, как iPhone. В ТОП продаж также попали такие марки как Samsung, Oppo, Huawei, Vivo. В последнем квартале этого года Apple получила $52,6 млрд при чистой прибыли в $10,7 млрд.