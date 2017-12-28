АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017

Apple уменьшила долю рынка смартфонов в III квартале
Корпорация Apple стала терять свои позиции в рамках рынка смартфонов. Согласно результатам одного из проведённых последних исследований, корпорация смогла получить около 60 процентов от суммарной прибыли, непосредственно за реализацию девайсов на мировом современном рынке.

Apple уменьшила долю рынка смартфонов в III квартале

Информация приведена за 3 квартал текущего года. Это оказалась на ¼ меньше показателей трех предыдущих месяцев. По мнению экспертов аналитической развивающейся корпорации Counterpoint Research, уменьшение объемов продаж американского бренда является результатом изменения общей сложившейся ситуации в рамках мирового рынка.

В свою очередь Apple с рынка вытесняют китайские, южнокорейские производители, предлагающие покупателям дешевые смартфоны аналогичного качества, как iPhone. В ТОП продаж также попали такие марки как Samsung, Oppo, Huawei, Vivo. В последнем квартале этого года Apple получила $52,6 млрд при чистой прибыли в $10,7 млрд.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На российском рынке рекордно снизилась цена
«Игра престолов» - самый скачиваемый сериал среди
Samsung Galaxy S9 получит разъем для наушников
В Китае обнаружили яйца динозавров в возрасте
Windows 10 получила функцию очистки памяти
Учёные: Черствость мальчиков объясняется
Просмотреть все новости