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Учёные доказали, что ревность убивает любовь
Учёные доказали опасность ревности. Несмотря на то, что некоторые воспринимают такое поведение за беспокойство о благополучии возлюбленного, повод задуматься всё же есть. Исследования показали, что ревность на самом деле может убить любовь.

Учёные выяснили, как люди относятся к ревности. Опрос 275 молодых женщин, показал, что некоторые воспринимают это чувство как заботу о себе или как признак любви. Научные сотрудники считают, что ревность действительно может быть положительным чувством, если не выйдет за пределы слов и не повлечёт за собой насилие.

Учёные доказали, что ревность убивает любовь


В кино ревность, повлёкшая за собой слежку и насилие, показывают как элемент "насильственной романтикой". Из-за этого некоторые женщины спокойно реагируют на то, когда партнёр указывает ей какую одежду надеть и как себя вести. Учёные же отмечают, что в здоровых отношениях ревность должна быть умеренной, иначе это чувство убьёт любовь.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:10
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