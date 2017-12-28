Катя Старшова - Пуговка из «Папиных дочек» рассказала о своей "беременности"

Катя Старшова, которая слала популярной ещё в детстве благодаря роли Пуговки в телесериале «Папины дочки», ответила на вопросы фанатов о ее мнимой беременности. Раньше интернет-пользователи предполагали, что шестнадцатилетняя артистка ждёт ребёнка.Подписчики начали массово спрашивать об этом звезду, пренебрегая тот факт, что Старшова в этом году окончила девятый класс школы. Катя с шоком и негодованием отвергла данные предположения, заявив, что не беременна. Оказалось, несколько блогеров, привлекая на свои каналы трафик, рассылали об актрисе лживую информацию.