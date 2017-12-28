Ученые рассказали про заваренный холодным способом кофе
Американскими учеными сообщается, что лучший кофе заваривается холодным способом. Как рассказали эксперты, большая масса любителей данного напитка даже не предполагают про существование главного секрета приготовления и не могут его сделать с достойным вкусом.
Научные работники утверждают, что заваренный холодным способом кофе, наиболее полезен для любого человека. Приготавливая напиток, можно значительно повысить его концентрацию. Ко всему прочему, холодной водой на зерна оказывается более щадящее воздействие. Значительное количество хлорогеновой кислоты, содержащейся в них, превращается при остывании в хининовую кислоту. Последней, придается напитку слегка вязкий и отчетливо выраженный вкус.
При использовании холодного способа приготовления, кофе приобретает насыщенный карамельный или шоколадный аромат. У многих ученых есть определенная уверенность, что лучше даже будет оставить напиток на целые сутки, для приобретения им более вкусных и полезных свойств.
Научные работники утверждают, что заваренный холодным способом кофе, наиболее полезен для любого человека. Приготавливая напиток, можно значительно повысить его концентрацию. Ко всему прочему, холодной водой на зерна оказывается более щадящее воздействие. Значительное количество хлорогеновой кислоты, содержащейся в них, превращается при остывании в хининовую кислоту. Последней, придается напитку слегка вязкий и отчетливо выраженный вкус.
При использовании холодного способа приготовления, кофе приобретает насыщенный карамельный или шоколадный аромат. У многих ученых есть определенная уверенность, что лучше даже будет оставить напиток на целые сутки, для приобретения им более вкусных и полезных свойств.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:20