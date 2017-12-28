Ученые из Сколково определили, как ветер «строит» арки в горах
Российские ученые из Сколковского института науки и технологий определили, как ветер "возводит" странные мосты и арки в горах. Считается, что эрозийные процессы пытаются придать конструкции наиболее оптимальную архитектуру, информирует издание Nature Scientific Reports.
Сколковские исследователи отметили, что в современной архитектуре присутствует множество примеров, когда в сооружении ненужный материал просто удаляется для укрепления всей конструкции. В природе естественная эрозия совершает аналогичные действия, выветривая и вымывая негодное вещество. Таким образом формируются прочные арки и мосты прямо в горах.
Проведя математическое моделирование, ученые пришли к выводу, что выветриванию и вымыванию подвергаются прежде всего частички, плохо закрепленные к основной структуре блока. При образовании устойчивой архитектурной формы степень эрозии сокращается, отмечают авторы работы.
Сколковские исследователи отметили, что в современной архитектуре присутствует множество примеров, когда в сооружении ненужный материал просто удаляется для укрепления всей конструкции. В природе естественная эрозия совершает аналогичные действия, выветривая и вымывая негодное вещество. Таким образом формируются прочные арки и мосты прямо в горах.
Проведя математическое моделирование, ученые пришли к выводу, что выветриванию и вымыванию подвергаются прежде всего частички, плохо закрепленные к основной структуре блока. При образовании устойчивой архитектурной формы степень эрозии сокращается, отмечают авторы работы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:10