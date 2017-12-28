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Учёные смогли восстановить поджелудочную железу крыс-диабетиков
Российские учёные смогли восстановить поджелудочную железу крысам-диабетика. Новый метод позволит спасти жизнь людям, страдающим от сахарного диабета I типа.

Учёные обеспокоены ростом пациентов с диагнозом "сахарный диабет I типа". Согласно статистике по Свердловской области, количество детей, страдающих от этого заболевания, увеличилось в два раза. Большинство маленьких пациентов поступают в медучреждения в критическом состоянии.

Учёные смогли восстановить поджелудочную железу крыс-диабетиков


Уральские учёные разработали метод, который поможет спасти жизнь диабетиков. В ходе исследования специалисты подобрали вещества, запускающие восстановление поджелудочной железы. Свойством блокировать патогенные механизмы обладают производные 1,3,4-тиадиазина. Проведённый эксперимент на крысах-диабетиках доказал эффективность метода. Исследователи уверены, что новые соединения помогут разработать лекарства от сахарного диабета.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:20
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