Астрономы разгадали таинственный источник непонятных радиосигналов из космоса

Кластер галактик Abell 2626 расположен от Земли в семьсот миллионов световых лет, его размеры простираются примерно на 6,5 миллиона световых лет. Особенностью кластера является наличие симметричных дуговых образований, видимых лишь на радиочастотной широте. Происхождение загадочных образований долгое время беспокоило ученых, выдвигавших на протяжении нескольких десятилетий самые разнообразные гипотезы.Однако недавно итальянские и американские исследователи, изучив данные рентгентелескопа Chandra, пришли к мнению, что дугообразные образования входят в состав малозаметного радиогало, возникшего вследствие инерционного движения галактических газов.