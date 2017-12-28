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Учёные назвали МРТ безопасным для людей с кардиостимуляторами
Учёные из Института передового опыта Джонса Хопкинса смогли выяснить, что МРТ не представляет угрозы для жизни людей, носящих кардиостимуляторы. Ранее было принято считать, что сильное магнитное поле аппарата нарушает работу устройств.

Учёные проверили безопасность МРТ на 1500 добровольцах, носящих различные виды кардиостимуляторов. В ходе эксперимента некоторые участники отметили сбои в работе носимых устройств, однако, такие изменения были признаны не опасными для жизни.

Учёные назвали МРТ безопасным для людей с кардиостимуляторами


Учёные признают, что кардиостимуляторы раннего поколения на самом деле ломались после прохождения МРТ. Жертвами сбоев в работе устройств после диагностики стало более 10 человек. В связи с этим, медики запретили использование МРТ пациентам с кардиостимуляторами. Ситуация изменилась с 2000 года, когда производители стали использовать более современные методы изготовления аппаратов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:10
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