Учёные назвали МРТ безопасным для людей с кардиостимуляторами

Учёные проверили безопасность МРТ на 1500 добровольцах, носящих различные виды кардиостимуляторов. В ходе эксперимента некоторые участники отметили сбои в работе носимых устройств, однако, такие изменения были признаны не опасными для жизни.Учёные признают, что кардиостимуляторы раннего поколения на самом деле ломались после прохождения МРТ. Жертвами сбоев в работе устройств после диагностики стало более 10 человек. В связи с этим, медики запретили использование МРТ пациентам с кардиостимуляторами. Ситуация изменилась с 2000 года, когда производители стали использовать более современные методы изготовления аппаратов.