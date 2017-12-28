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Камчатку накрыл новый мощный циклон
В ночь со среды на четверг регион повторно оказался во власти снега и штормового ветра.

Камчатку накрыл новый мощный циклон


Циклон подошел с Тихого океана. И стихия основной своей мощью снова обрушилась на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и прилегающие три административно-территориальные районы. В самом Петропавловск-Камчатском ветер – 25 метров в секунду.

Коммунальные службы работают день и ночь; накануне удалось расчистить главные дороги, на маршруты вышли автобусы.

Из-за непогоды в школах объявили начало каникул на два дня раньше – с 28 декабря.

Волны у восточного побережья полуострова достигают девяти метров; в горных районах сохраняется опасность схода лавин.

По прогнозам метеорологов, циклон будет хозяйничать в регионе до 30 декабря.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 16:22
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