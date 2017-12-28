Учёные изобрели пластырь, который избавит диабетиков от уколов

Учёные изобрели пластырь, который поможет диабетикам навсегда забыть об уколах и регулярном контроле сахара в крови. Вскоре пациенты смогут пользоваться пластырями, которые будут стимулировать выработку инсулина в организме. Больным потребуется лишь каждый день приклеивать новый пластырь на кожу.Секрет эффективности пластыря для диабетиков состоит в использовании натуральной субстанции, состоящей из водорослей и терапевтических агентов. Полезные вещества попадают под кожу диабетика посредством применения безболезненных растворимых микроигл. Тестирование пластыря на лабораторных грызунах показало хорошие результаты. Пациент сможет самостоятельно регулировать количество вводимых веществ, исходя их текущего уровня сахара в крови.