В январе начнутся продажи полноэкранного смартфона Hisense

Сообщается, что девайс оснащен IPS-матрицей с диагональю 5,99 дюйма и обладает разрешением 2160 х 1080 пикселей. На задней части корпуса будет располагаться сканер отпечатков пальцев, а также сдвоенный модуль основной камеры. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.Касательно названия процессора пока данных нет, но известно, что устройство получит 8-ядерный чип, а объем оперативной памяти составит 4 или 6 гигабайт в зависимости от модификации. Что касается памяти носителя, то там будет доступно либо 64 Гб, либо 128 Гб.Работать программное обеспечение будет на базе ОС Android 7.1.1 Nougat, а за автономность ответит батарея на 3,2 тысячи мАч. Стоит отметить, что смартфон Hisense HLTE500T должен получить три варианта расцветки – синюю, серую и золотистую.