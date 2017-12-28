Кроссовер Bentley Bentayga в следующем году получит бензиновый V8

В июле будущего года дебютирует кроссовер с новым плагин-гибридным двигателем и бензиновым V8. В июле следующего года разработчики Bentley презентуют новую вариацию кроссовера Bentley Bentayga с бензиновым силовым агрегатом V8. Согласно ожиданиям под капотом нового Bentley Bentayga разместился битурбированный 4,0-литровый двигатель V8. Сейчас такой мотор предлагается в кроссе Porsche Cayenne на 650 лошадиных сил (крутящий момент - 850 Нм). Базой Bentley Bentayga является платформа MQB.Плагин-гибридная вариация Bentley Bentayga находится пока в разработке. У модели под капотом расположится 2,9-литровый двигатель V6, а также электрический мотор. Они суммарно генерируют 460 лошадиных сил.