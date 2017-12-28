￼ Новый хэтчбек BMW 1-Series замечен на зимних тестах

Несмотря на плотный камуфляж, эксперты рассмотрели, что в передней части автомобиля BMW 1-Series установлена новая оптика, появилась увеличенная решётка радиатора и пересмотренные бамперы. Профиль BMW 1-Series чем-то напоминает кроссовер BMW X2.Ранее сообщалось, что хэтчбек BMW 1-Series получил полностью цифровую приборную панель и увеличенный дисплей мультимедийной системы. Главным новшеством BMW 1-Series является переход на переднеприводную платформу, а более дорогие модели будут оснащены полным приводом.В качестве силовой установки нового хэтчбека будет предложена широкая гамма двигателей с тремя и четырьмя цилиндрами.