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￼ Новый хэтчбек BMW 1-Series замечен на зимних тестах
Баварские производители компании BMW вывели на завершающие тесты компактный хэтчбек BMW 1-Series. Во время зимних испытаний фотошпионы запечатлели полностью серийную модель BMW 1-Series, скрытую под камуфляжное покрытие.

&#65532; Новый хэтчбек BMW 1-Series замечен на зимних тестах


Несмотря на плотный камуфляж, эксперты рассмотрели, что в передней части автомобиля BMW 1-Series установлена новая оптика, появилась увеличенная решётка радиатора и пересмотренные бамперы. Профиль BMW 1-Series чем-то напоминает кроссовер BMW X2.

Ранее сообщалось, что хэтчбек BMW 1-Series получил полностью цифровую приборную панель и увеличенный дисплей мультимедийной системы. Главным новшеством BMW 1-Series является переход на переднеприводную платформу, а более дорогие модели будут оснащены полным приводом.

В качестве силовой установки нового хэтчбека будет предложена широкая гамма двигателей с тремя и четырьмя цилиндрами.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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