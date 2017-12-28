Учёные: Клетчатка - самый важный компонент здорового рациона

Учёные установили, что регулярное употребление клетчатки, способствует нормализации работы кишечника, а также защищает организм от воспалительных процессов. Исследование показало, что клетчатка способна предотвратить развитие диабета. Наиболее полезными продуктами здорового рациона являются: яблоко, овсяная крупа, груша, морковь, цитрусовые, фасоль, горох.Для того чтобы приучить себя к здоровому рациону, учёные рекомендуют вводить клетчатку в организм постепенно. Люди, которые придерживаются западной диеты, исключающей клетчатку, рискуют заболеть диабетом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помимо этого, нехватка вещества провоцирует набор веса, замедление обмена веществ, а также появление воспалительных процессов в организме.