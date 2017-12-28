В космосе находятся миллионы обитаемых лун, считают ученые
Космологи из Университета Корнела считают, что во Вселенной расположены миллионы лун, на которых могли существовать инопланетные формы жизни.
Промониторив космос на предмет нахождения инопланетной жизни, астрофизики Корнельского исследовательского университета совместно с командой Национального центра научных исследований обнаружили огромное количество малых лун, вращающихся вокруг планет в звездных системах. Исследователи заявляют, что в свое время на поверхности этих малых космических тел могла существовать жизнь.
Согласно расчетам астрофизиков, на одно светило в среднем припадает около 100 малых лун, поверхности которых с большой вероятностью могли бы быть заселены. Однако гарантий этому и доказательств пока нет, так как состав и структурную среду лун изучить не представляется в данное время возможным.
Промониторив космос на предмет нахождения инопланетной жизни, астрофизики Корнельского исследовательского университета совместно с командой Национального центра научных исследований обнаружили огромное количество малых лун, вращающихся вокруг планет в звездных системах. Исследователи заявляют, что в свое время на поверхности этих малых космических тел могла существовать жизнь.
Согласно расчетам астрофизиков, на одно светило в среднем припадает около 100 малых лун, поверхности которых с большой вероятностью могли бы быть заселены. Однако гарантий этому и доказательств пока нет, так как состав и структурную среду лун изучить не представляется в данное время возможным.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 17:40