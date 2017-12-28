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В космосе находятся миллионы обитаемых лун, считают ученые
Космологи из Университета Корнела считают, что во Вселенной расположены миллионы лун, на которых могли существовать инопланетные формы жизни.

В космосе находятся миллионы обитаемых лун, считают ученые


Промониторив космос на предмет нахождения инопланетной жизни, астрофизики Корнельского исследовательского университета совместно с командой Национального центра научных исследований обнаружили огромное количество малых лун, вращающихся вокруг планет в звездных системах. Исследователи заявляют, что в свое время на поверхности этих малых космических тел могла существовать жизнь.

Согласно расчетам астрофизиков, на одно светило в среднем припадает около 100 малых лун, поверхности которых с большой вероятностью могли бы быть заселены. Однако гарантий этому и доказательств пока нет, так как состав и структурную среду лун изучить не представляется в данное время возможным.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 17:40
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