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Варнава дала отпор хейтерам из-за своей худобы и мужеподобности
Екатерина Варнава в рамках Instagram дала отпор хейтерам через свою чрезмерную худобу и мужеподобность.

Варнава дала отпор хейтерам из-за своей худобы и мужеподобности

Высокая, утонченная, деликатная и привлекательная телеведущая вызывает восторг у поклонников, при этом зависть у хейтеров. Завистники завуалируют свои эмоции с помощью негативных комментариев. Варнава здоровую критику в свой адрес воспринимает спокойно, однако все же дала отпор группе яростно настроенных лиц.

Екатерина в своем сообщении написала, что она действительно высокая и худая, а местами даже очень напоминает мужика, но ее образ и тело не мешают ей наслаждаться жизнью, при этом быть счастливой. К посту теледива добавила публикацию, на которой она изображена, в роскошном платье в пол, стоя на лестнице. Наряд Варнавы открывает взор на ее прекрасную фигуру. Данное фото за двенадцать часов собрало около 118 лайков и более 820 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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