Названы самые лучшие и доступные видеокарты

Лучшими видеокартами по цене являются AMD Radeon RX 550 и NVIDIA GeForce GTX 1030. Стоимость плат составляет 7 тысяч рублей. Сообщается, что графические чипы вытянут игры почти трехлетней давности, но с более новыми приложениями они не справятся.В среднем ценовом сегменте находятся такие видеокарты как Radeon RX 560, GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti. Первые две можно приобрести по цене до 10 тысяч рублей, а вторую – до 15 тысяч.GeForce GTX 1060, которая отлично подходит для игры в Dota, продается по цене 19 тысяч рублей и чуть ниже. Самыми производительными в этом рейтинге оказались платы Radeon RX 570 / 580 и RX Vega 64. Стоимость первой составляет 26 тысяч, а цена второй – примерно 70 тысяч рублей.