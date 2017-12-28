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Названы самые лучшие и доступные видеокарты
В конце 2017 года специалисты решили составить список самых лучших видеокарт, которые отличаются своей графической производительностью и при этом продаются по доступной цене. Данный список отлично подходит для любителей видеоигр.

Названы самые лучшие и доступные видеокарты


Лучшими видеокартами по цене являются AMD Radeon RX 550 и NVIDIA GeForce GTX 1030. Стоимость плат составляет 7 тысяч рублей. Сообщается, что графические чипы вытянут игры почти трехлетней давности, но с более новыми приложениями они не справятся.

В среднем ценовом сегменте находятся такие видеокарты как Radeon RX 560, GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti. Первые две можно приобрести по цене до 10 тысяч рублей, а вторую – до 15 тысяч.

GeForce GTX 1060, которая отлично подходит для игры в Dota, продается по цене 19 тысяч рублей и чуть ниже. Самыми производительными в этом рейтинге оказались платы Radeon RX 570 / 580 и RX Vega 64. Стоимость первой составляет 26 тысяч, а цена второй – примерно 70 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:10
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