В Сети появилось красочное видео успешного запуска ракеты Falcon 9 компанией SpaceX
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компанией SpaceX наконец осуществлен. Все прошло идеально, как и планировалось. Красочное зрелище вывода на орбиту 10 спутников видели жители нескольких штатов США. А один из них даже смонтировал незабываемую видеонарезку запуска из фотоснимков.
Красочное видео невероятного запуска ракеты от SpaceX снял фотограф Джесси Уотсон, проживающий в Аризоне, сделал видеонарезку запуска Falcon 9, объединив более 2,5 тысячи фотоснимков процесса запуска.
Видео с продолжительностью в 40 секунд показывает запуск Falcon 9 в деталях. В какой-то момент в небе разрастается след от ракеты, превращаясь на глазах в гигантскую фигуру, очертаниями напоминающий космический корабль, затем он начинает ярко светиться и исчезает. Кстати, этот красочный гигантский след, оставленные в небе ракетой-носителем, напугал многих очевидцев, решивших, что перед ними НЛО.
Красочное видео невероятного запуска ракеты от SpaceX снял фотограф Джесси Уотсон, проживающий в Аризоне, сделал видеонарезку запуска Falcon 9, объединив более 2,5 тысячи фотоснимков процесса запуска.
Видео с продолжительностью в 40 секунд показывает запуск Falcon 9 в деталях. В какой-то момент в небе разрастается след от ракеты, превращаясь на глазах в гигантскую фигуру, очертаниями напоминающий космический корабль, затем он начинает ярко светиться и исчезает. Кстати, этот красочный гигантский след, оставленные в небе ракетой-носителем, напугал многих очевидцев, решивших, что перед ними НЛО.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:30