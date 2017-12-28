В Сети появилось красочное видео успешного запуска ракеты Falcon 9 компанией SpaceX

Красочное видео невероятного запуска ракеты от SpaceX снял фотограф Джесси Уотсон, проживающий в Аризоне, сделал видеонарезку запуска Falcon 9, объединив более 2,5 тысячи фотоснимков процесса запуска.Видео с продолжительностью в 40 секунд показывает запуск Falcon 9 в деталях. В какой-то момент в небе разрастается след от ракеты, превращаясь на глазах в гигантскую фигуру, очертаниями напоминающий космический корабль, затем он начинает ярко светиться и исчезает. Кстати, этот красочный гигантский след, оставленные в небе ракетой-носителем, напугал многих очевидцев, решивших, что перед ними НЛО.