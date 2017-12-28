Koenigsegg показаны краш-тесты гиперкара за $1,9 млн

В Instagram Koenigsegg опубликован видеоролик с тестов Koenigsegg Regera. Транспортное средство подвергают жестким испытаниям в лаборатории, а также на дороге. На видео можно увидеть, как по кузову авто наносятся удары молотком, гиперкар бьют в специальных лабораториях, а также тестируют машину на повреждения непосредственно на ямах. Необходимо заметить, что Regera оценивается от 1 900 000 долларов. Таких авто выпущено 80 экземпляров. «Сердцем» модели выступает гибридный пятилитровый силовой агрегат твин-тубо V8, а также три электрических мотора.Суммарная мощность гибрида составляет 1500 лошадок (крутящий момент 2000 Нм). Это обеспечивает разгон гиперкару до первой сотни за 2,8 секунды.