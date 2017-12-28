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Koenigsegg показаны краш-тесты гиперкара за $1,9 млн
Производителем гиперкаров Koenigsegg показано в видеоролике как проводятся краш-тесты современного гиперкара Regera. Модель тестируется на прочность об несминаемые барьеры, а также с использованием тяжелого молотка.

Koenigsegg показаны краш-тесты гиперкара за $1,9 млн

В Instagram Koenigsegg опубликован видеоролик с тестов Koenigsegg Regera. Транспортное средство подвергают жестким испытаниям в лаборатории, а также на дороге. На видео можно увидеть, как по кузову авто наносятся удары молотком, гиперкар бьют в специальных лабораториях, а также тестируют машину на повреждения непосредственно на ямах. Необходимо заметить, что Regera оценивается от 1 900 000 долларов. Таких авто выпущено 80 экземпляров. «Сердцем» модели выступает гибридный пятилитровый силовой агрегат твин-тубо V8, а также три электрических мотора.

Суммарная мощность гибрида составляет 1500 лошадок (крутящий момент 2000 Нм). Это обеспечивает разгон гиперкару до первой сотни за 2,8 секунды.

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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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