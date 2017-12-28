В Тасмановом море впервые замечен двойной гигантский водоворот

Учёные впервые наблюдают столь необычный вихрь в Тасмановом море. Двойной водоворот стал причиной миграции морских обитателей. Вихрь движется навстречу океанским течениям, что приводит к смешиванию воды. Ранее специалисты моделировали такой водоворот лишь в компьютерных условиях, теперь они могут воочию увидеть его последствия.Двойной водоворот был замечен в Тасмановом море полгода назад. Специалисты отмечают, что скорость этого океанского вихря в два раза больше, чем у обычных водоворотов. Изучение архивов показало, что ранее подобные явления были зарегистрированы в 1993 году. Тогда вихрь видели вблизи Австралии и Африки.