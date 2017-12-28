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В Тасмановом море впервые замечен двойной гигантский водоворот
Учёные впервые зарегистрировали в Тасмановом море, находящемся между Австралией и Новой Зеландией, двойной гигантский водоворот. Специалисты отмечают, что часть вихря совершает движение по часовой стрелке, а вторая - против.

Учёные впервые наблюдают столь необычный вихрь в Тасмановом море. Двойной водоворот стал причиной миграции морских обитателей. Вихрь движется навстречу океанским течениям, что приводит к смешиванию воды. Ранее специалисты моделировали такой водоворот лишь в компьютерных условиях, теперь они могут воочию увидеть его последствия.

В Тасмановом море впервые замечен двойной гигантский водоворот


Двойной водоворот был замечен в Тасмановом море полгода назад. Специалисты отмечают, что скорость этого океанского вихря в два раза больше, чем у обычных водоворотов. Изучение архивов показало, что ранее подобные явления были зарегистрированы в 1993 году. Тогда вихрь видели вблизи Австралии и Африки.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:40
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