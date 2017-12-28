Пользователи жалуются на отказ в работе Samsung Galaxy Note 8

Отмечается, что эти уведомления появились прямо на официальных форумах бренда Samsung. По предварительным данным представители компании уже знают причину проблемы, но пока об этом официально не заявляли. Важно, что в официальных сервисах проблемные устройства будут заменены.На данный момент южнокорейские специалисты не могут утверждать о том, сколько смартфонов Galaxy Note 8 обладает таким изъяном. Известно, что на отказ в работе устройства поступают жалобы от пользователей разных операторов.Стоит напомнить, что модель Galaxy Note 8 считается одной из самых производительных. В этом году телефон попал в список самых лучших мобильных девайсов.