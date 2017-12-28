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Пользователи жалуются на отказ в работе Samsung Galaxy Note 8
В сети Интернет начали появляться жалобы пользователей касательно того, что их устройства Samsung Galaxy Note 8 перестают работать после разрядки. Также есть случаи, когда девайс даже отказывался заряжаться.

Пользователи жалуются на отказ в работе Samsung Galaxy Note 8


Отмечается, что эти уведомления появились прямо на официальных форумах бренда Samsung. По предварительным данным представители компании уже знают причину проблемы, но пока об этом официально не заявляли. Важно, что в официальных сервисах проблемные устройства будут заменены.

На данный момент южнокорейские специалисты не могут утверждать о том, сколько смартфонов Galaxy Note 8 обладает таким изъяном. Известно, что на отказ в работе устройства поступают жалобы от пользователей разных операторов.

Стоит напомнить, что модель Galaxy Note 8 считается одной из самых производительных. В этом году телефон попал в список самых лучших мобильных девайсов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:20
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