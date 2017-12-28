Пользователи жалуются на отказ в работе Samsung Galaxy Note 8
В сети Интернет начали появляться жалобы пользователей касательно того, что их устройства Samsung Galaxy Note 8 перестают работать после разрядки. Также есть случаи, когда девайс даже отказывался заряжаться.
Отмечается, что эти уведомления появились прямо на официальных форумах бренда Samsung. По предварительным данным представители компании уже знают причину проблемы, но пока об этом официально не заявляли. Важно, что в официальных сервисах проблемные устройства будут заменены.
На данный момент южнокорейские специалисты не могут утверждать о том, сколько смартфонов Galaxy Note 8 обладает таким изъяном. Известно, что на отказ в работе устройства поступают жалобы от пользователей разных операторов.
Стоит напомнить, что модель Galaxy Note 8 считается одной из самых производительных. В этом году телефон попал в список самых лучших мобильных девайсов.
Отмечается, что эти уведомления появились прямо на официальных форумах бренда Samsung. По предварительным данным представители компании уже знают причину проблемы, но пока об этом официально не заявляли. Важно, что в официальных сервисах проблемные устройства будут заменены.
На данный момент южнокорейские специалисты не могут утверждать о том, сколько смартфонов Galaxy Note 8 обладает таким изъяном. Известно, что на отказ в работе устройства поступают жалобы от пользователей разных операторов.
Стоит напомнить, что модель Galaxy Note 8 считается одной из самых производительных. В этом году телефон попал в список самых лучших мобильных девайсов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:20