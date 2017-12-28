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Google создала технологию озвучивания текста Tacotron 2
Разработчики компании Google создали новую технологию под названием Tacotron 2, которая способна говорить настоящим живым голосом человека. Такого результата удалось добиться благодаря использованию метода нейросетей.

Google создала технологию озвучивания текста Tacotron 2


Вся особенность Tacotron 2 заключается в технологии нейросети. Так программисты обучили программу правильной интонации, произношению слов, а также технике чтения, то есть робот будет озвучивать предложение с нужными паузами. По словам создателей этой системы, она уже на данном этапе может проговаривать очень сложные предложения без каких-либо проблем.

К сожалению пока Tacotron 2 не имеет аналогов английскому языку и к тому же озвучивание производится только голосом женщины. Тем не менее, в скором времени начнется работа над внедрением данной технологии в программную среду Google Assistant. Возможно, Google создаст универсальный переводчик, что даст возможность пользоваться программой на разных языках.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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