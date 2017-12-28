Google создала технологию озвучивания текста Tacotron 2
Разработчики компании Google создали новую технологию под названием Tacotron 2, которая способна говорить настоящим живым голосом человека. Такого результата удалось добиться благодаря использованию метода нейросетей.
Вся особенность Tacotron 2 заключается в технологии нейросети. Так программисты обучили программу правильной интонации, произношению слов, а также технике чтения, то есть робот будет озвучивать предложение с нужными паузами. По словам создателей этой системы, она уже на данном этапе может проговаривать очень сложные предложения без каких-либо проблем.
К сожалению пока Tacotron 2 не имеет аналогов английскому языку и к тому же озвучивание производится только голосом женщины. Тем не менее, в скором времени начнется работа над внедрением данной технологии в программную среду Google Assistant. Возможно, Google создаст универсальный переводчик, что даст возможность пользоваться программой на разных языках.
Вся особенность Tacotron 2 заключается в технологии нейросети. Так программисты обучили программу правильной интонации, произношению слов, а также технике чтения, то есть робот будет озвучивать предложение с нужными паузами. По словам создателей этой системы, она уже на данном этапе может проговаривать очень сложные предложения без каких-либо проблем.
К сожалению пока Tacotron 2 не имеет аналогов английскому языку и к тому же озвучивание производится только голосом женщины. Тем не менее, в скором времени начнется работа над внедрением данной технологии в программную среду Google Assistant. Возможно, Google создаст универсальный переводчик, что даст возможность пользоваться программой на разных языках.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00