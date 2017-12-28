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Панорамная камера Xiaomi MADV Mini появится в продаже за $61
Панорамная камера версии Xiaomi MADV Mini, которую создали на платформе crowdfunding, в продаже появится за 399 юаней либо 61 доллар.

Панорамная камера Xiaomi MADV Mini появится в продаже за $61

Информацию касательно нового продукта выложили в тематическом издании. В свою очередь камера представляет собой удобный подключаемый модуль, который имеет интерфейс USB Type-C, позволяющий подключатся непосредственно к смартфону. Устройство MADV Mini Panoramic оснащается тринадцатимегапиксельной камерой с одной стороны и тринадцатимегапиксельной сдвоенной камерой на другой стороне. Её поставляют в компактном размере, который не превышает циферблат мужских часов, позволяя носить такие устройство в кармане. Модель оснащается 210 ° широкоугольным двойным объективом «рыбий глаз». Фото можно делать с разрешением 5K, а именно 5276 x 2688 пикс.

MADV Mini Panoramic поддерживается панорамная электронная стабилизация изображения. С фото можно работать через специальное приложение.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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